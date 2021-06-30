Актёр Ростислав Гулбис из «Полицейского с Рублёвки» умер в 32 года

Актёр Ростислав Гулбис, известный по сериалам «Полицейский с Рублёвки» и «Чернобыль. Зона отчуждения» умер в возрасте 32 лет. Данные о причине скоропостижной смерти артиста разнятся, но в качестве основной версии называют панкреатит, сообщает Пятый канал.

Агент актёра Екатерина Гольцман категорически отвергла алкоголь как причину болезни.

Обострение панкреатита привело к почечной недостаточности, насколько я знаю. И от этого пошёл отёк легких, — так пояснила она причину смерти актёра.

По словам агента, Гулбиса периодически мучили приступы панкреатита. Коллега Гулбиса по сериалу Роман Попов предположил, что сгубить молодого актёра мог не панкреатит, а почечная недостаточность. Также Попов сообщил, что незадолго до смерти Гулбиса госпитализировали в одну из костромских больниц с серьёзным приступом. И причиной скоропостижной смерти актёра могла быть даже врачебная ошибка.

Прощание с актёром состоится в субботу, 3 июля. О месте проведения церемонии пока не сообщается.

Как сообщалось ранее, артист Артём Анчуков, заболевший COVID-19, ушёл из жизни в возрасте 40 лет. Об этом сообщила его близкая подруга российская певица Татьяна Буланова на своей странице в Instagram.