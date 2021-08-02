Актёр российского «Шерлока» умер от коронавируса

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Заслуженный артист России, актёр популярного российского телесериала о Шерлоке Холмсе Анатолий Рудаков скончался 1 августа от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Об этом печальном известии сообщила бывшая сотрудница кинокомпании Ленфильм Ирина Тарасова в своём Instagram.

Боже мой, неделю назад делала поздравительный пост... Поздравляла Толика с днём рождения! А он уже лежал с ковидом... Не справился, — заявила артистка.

Фильмография заслуженного артиста России насчитывает десятки произведений, но всеобщую популярность актёру принесла роль в сериале о знаменитом английском сыщике, Шерлоке Холмсе. В экранизации 2013 года Рудаков сыграл одного из представителей закона, инспектора Трейси.

Ранее от последствий коронавируса скончался аргентинский актёр Джино Ринни, наиболее известный по роли садовника Рамона из популярного сериала «Дикий ангел».