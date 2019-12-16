Голливудский актёр Крис Пратт поздравил свою супругу Кэтрин Шварценеггер с днём рождения оригинальным видеороликом. На кадрах видно, как две свиньи поедают десерт, а за кадром звучит голос самого Пратта, поющего праздничную песню.
Запись была опубликована в Instagram-аккаунте звезды.
30-летняя Кэтрин Шварценеггер — старшая дочь актёра и политика Арнольда Шварценеггера. В июне 2019 года она вышла замуж за Криса Пратта, исполнившего главные роли в фильмах «Стражи Галактики» и «Мир юрского периода». Актёр воспитывает 7-летнего сына Джека от первого брака с актрисой Анной Фэрис.
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