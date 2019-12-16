https://static.news.ru/photo/a6220588-201b-11ea-9e1f-fa163e074e61_660.jpg Кэтрин Шварценеггер и Крис Пратт Фото: F. Sadou/AdMedia/Global Look Press

Голливудский актёр Крис Пратт поздравил свою супругу Кэтрин Шварценеггер с днём рождения оригинальным видеороликом. На кадрах видно, как две свиньи поедают десерт, а за кадром звучит голос самого Пратта, поющего праздничную песню.

Запись была опубликована в Instagram-аккаунте звезды.

30-летняя Кэтрин Шварценеггер — старшая дочь актёра и политика Арнольда Шварценеггера. В июне 2019 года она вышла замуж за Криса Пратта, исполнившего главные роли в фильмах «Стражи Галактики» и «Мир юрского периода». Актёр воспитывает 7-летнего сына Джека от первого брака с актрисой Анной Фэрис.

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