Актёр Паль раскрыл подробности съёмок сериала «Налёт-2»

https://static.news.ru/photo/99e0e082-c83a-11eb-a02e-96000091f725_660.jpg Александр Паль Фото: palaleksand/facebook.com

Актёр Александр Паль рассказал, как проходили съёмки сериала «Налёт-2» — российской адаптации культового французского сериала Braquo. Восьмисерийное продолжение криминального триллера вышло в эфир Первого канала.

Герой Паля, лейтенант Фёдор Вачевский, по сюжету сериала ездит на мощном мотоцикле. Актёр не один месяц тренировался в мастерстве вождения и сам снимался без дублёра. После того как герой получает боевую травму, Палю каждое утро перед съёмками гримёры накладывали на руку гипс. В результате Александру весь день приходилось сниматься с забинтованной рукой, и только вечером эту конструкцию разбирали.

Мой герой — оперативник, взбалмошный, безрассудный, любящий женщин, очень часто злоупотребляющий их вниманием. Слишком буйно он вёл себя в первом сезоне, и жизнь подкосила его. Столько событий произошло в первом сезоне: погибают близкие. Он понимает, что не так безрассудно в жизни, он меняется, понимает, что жизнь недолговечна, — рассказал Паль.

Съёмки «Налёта» проходили более полугода в Калининграде. Среди локаций были выбраны и частные дома, заброшенные заводы, ГЭС, эллинги и даже порт.

Кроме Александра Паля роли в сериале исполнили Владимир Машков, Денис Шведов, Лукерья Ильяшенко, Андрей Смоляков.

Ранее сообщалось, что актёра Александра Паля задержали за избиение хоккеиста ЦСКА Кевина Антипова. Артиста доставили в отдел полиции вместе с другим участником инцидента, который не отрицает свою вину. Сам Паль заявил, что впервые слышит о происшествии и находится на свободе.