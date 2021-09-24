Актёр Орлов из фильма «Сёстры» оценил победу дочери Бодрова на «Кинотавре»

Актёр Дмитрий Орлов, ставший известным после фильма «Сёстры», поздравил с победой дочь Сергея Бодрова — младшего Ольгу на «Кинотавре». Недавно закончившая ГИТИС молодая актриса получила приз за лучшую женскую роль, сообщает Пятый канал.

То, что Ольга актриса и профессионально этим занимается, я знал. Я думаю, она должна быть красивой актрисой, должна перенять харизму и таланты папы. Дай бог, чтобы так случилось, мои поздравления, — сказал Орлов.

Ольга Бодрова получила приз за одну из главных ролей в фильме Николая Хомерики «Море волнуется раз». Эта же картина получила и первый приз. 32-й фестиваль «Кинотавр» в Сочи начался документальным фильмом о Сергее Бодрове. Автор ленты — кинокритик Пётр Шепотинник, музыку написал рок-музыкант Вячеслав Бутусов.

Ранее сообщалось, что дочь пропавшего без вести в Кардамонском ущелье режиссёра Сергея Бодрова (1971–2002), подарившего российским зрителям фильмы «Брат» и «Брат 2», впервые сыграла в кино главную роль.