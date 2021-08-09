Актёр Назаров заявил, что не чувствует ногу после коронавируса

Актёр Юрий Назаров рассказал о тромбозе, который начался у него после коронавируса. В беседе с «Газетой.Ru» он заявил, что из-за последствий инфекции он до сих пор не чувствует ногу.

Сейчас хожу, но не чувствую ногу. По просьбе детей сделал вакцинацию. Я бы сказал, что тромбоз не является прямым последствием болезни, но случился он не без участия коронавируса, — отметил артист.

Назаров заболел COVID в прошлом году. Некоторое время он лежал в реанимации, однако после выписки у него начался тромбоз в ноге. Напомним: о госпитализации 84-летнего Назарова с двусторонней пневмонией и положительным тестом на коронавирус стало известно 8 сентября. В больнице он провёл 11 дней.

После коронавируса продолжаю работать, ведь являюсь актёром. В тяжёлых трюках не участвую, но соглашаюсь на проекты, которые мне предлагают, — добавил он.

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