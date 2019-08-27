Актёр киностудии «Ленфильм» Марк Коваль серьёзно пострадал во время инцидента на остановке общественного транспорта в Санкт-Петербурге. На проспекте Обороны на 29-летнего артиста напали неизвестные, которые жестоко избили его.
Коваля пришлось госпитализировать в городскую больницу. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму. Всё лицо артиста в синяках, сообщает телеканал
Широкой публике Коваль известен по участию в сериалах «Мажор-2», «Морские дьяволы», «Обгоняя время», «Реализация» и «Белый шаман».
Ранее News.ru сообщал, что сотрудник полиции ударил кандидата в муниципальные депутаты Санкт-Петербурга Елену Кондрашову. Об этом заявил её коллега Павел Кондрашов. По словам мужчины, сотрудник правоохранительных органов попытался запретить волонтёру вести агитацию за политика. Работница штаба позвонила Кондрашовой и попросила приехать. Представитель силовых органов отобрал у девушки паспорт, а когда та начала снимать, нанёс ей несколько ударов.