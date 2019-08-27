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Кинолента режиссёра Кантемира Балагова и продюсера Александра Роднянского «Дылда» будет показан на 44-м кинофестивале в Торонто (Toronto International Film Festival, TIFF). Об этом сообщила пресс-секретарь мероприятия Мария Алехандра Соса.

В этом году в программе кинофестиваля в Торонто только один фильм из России — это картина Кантемира Балагова «Дылда», — цитирует представителя смотра ТАСС. Действие фильма «Дылда» происходит в 1945...