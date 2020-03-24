https://static.news.ru/photo/9818cb98-6dd2-11ea-9388-fa163e074e61_660.jpg Патрик Стюарт Фото: sirpatstew/instagram.com

Британский актёр Патрик Стюарт, известный по роли профессора Икса из фильма «Люди Икс», зачитал отрывок из сонета 116 Уильяма Шекспира, опубликованного в 1609 году. Таким образом он решил поддержать тех, кто сидит в самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

После того как видео вызвало положительную реакцию подписчиков, Стюарт решил продолжить.

Когда я был ребёнком в 1940-х, моя мама нарезала мне фрукты (которых было немного), ставила их передо мной и говорила: «По яблоку в день — и доктор не нужен». Как насчёт «по сонету в день — и доктор не нужен?» — написал артист.

Стюарт намерен выпускать видео с сонетами каждый день, пока ситуация с коронавирусом не разрешится.

Как писал NEWS.ru, ирландский музыкант Пол Хьюсон, известный как Боно из группы U2, поддержал песней итальянцев, которые сейчас находятся на карантине из-за пандемии коронавируса. Он посвятил композицию ирландскому празднику, Дню святого Патрика.