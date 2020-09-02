Актёр Ливанов поделился мечтами Клюева о главных ролях в кино

Фото: A Round Table Company/Global Look Press

Владимир Путин скорее всего не будет адресатом письма с требованием запретить выпуск фильма «Цой» режиссёра Алексея Учителя. Ранее стало известно, что просьбу на имя лидера страны направил сын лидера группы «Кино» Александр Цой.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, поступало ли письмо насчёт готовящейся к премьере картины, передаёт ТАСС. В любом случае, президент вряд ли может быть адресатом в этой...