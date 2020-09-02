Актёр Ливанов поделился мечтами Клюева о главных ролях в кино

https://static.news.ru/photo/8be2a0d4-ed06-11ea-a298-fa163e074e61_660.jpgФото: A Round Table Company/Global Look Press
Актёр Василий Ливанов рассказал, что его коллега Борис Клюев всегда мечтал играть главные роли в кино.
То, что он всегда играл вторую скрипку, ему мешало быть счастливым. Это было в некотором смысле фатальным обстоятельством, — сообщил Ливанов «Газете.Ru».
Артист признался, что Клюев запомнился ему хорошим человеком и безупречным актёром.
С его театральными ролями я особо не был знаком, но знал, что сам он рассчитывал именно на кинематографические успехи, — заверил Ливанов, добавив, что Клюев мечтал получить главные роли даже после того, как стал известен своими второстепенными персонажами.
В известной серии фильмов «Приключения Шерлока Холмса», где Ливанов сыграл знаменитого сыщика, Борис Клюев исполнил роль его брата Майкрофта.
Ранее NEWS.ru писал о том, что 1 сентября актёр Борис Клюев ушёл из жизни на 77-м году жизни. Широкую известность он получил благодаря роли Рошфора в телеэпопее режиссёра Георгия Юнгвальд-Хилькевича «Д`Артаньян и три мушкетёра». В 2002 году Клюев получил звание «Народный артист России».
Адвокат артиста оценил его наследство в 50 млн рублей.