Актёр «Клиники» рассказал о создании фильма по сериалу

https://static.news.ru/photo/f1fa79f0-ab34-11ea-a18a-fa163e074e61_660.jpg Зак Брафф Фото: Hubert Boesl/dpa/Global Look Press

Американский актёр Зак Брафф заявил, что фильм по комедийному сериалу «Клиника» могут снять, если создатель Билл Лоуренс и компания Disney будут заинтересованы. Артист исполнил главную роль ординатора Джона Дориана, так же известного как Джей Ди.

Брафф и его напарник по шоу Дональд Фэйсон, сыгравший хирурга Кристофера Тёрка, обсудили возможную работу на проектом в своём подкасте Fake Doctors, Real Friends, посвящённом «Клинике».

Мы обсуждаем это, потому что я указываю на сериал «Ясновидец», по которому сделали два успешных фильма. Было бы весело, — сказал артист.

Подкаст Fake Doctors, Real Friends был запущен 31 марта. Каждый выпуск проекта посвящён одной из серий «Клиники». В итоге Зак Брафф и Дональд Фэйсон к концу всего цикла проекта посмотрят все девять сезонов телекомедии, писал NEWS.ru.