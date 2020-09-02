Актёр из «Звёздных войн» обвинил компанию Disney в расовой дискриминации

https://static.news.ru/photo/642078ac-edb8-11ea-a088-fa163e074e61_660.jpg Джон Бойега Фото: Keith Mayhew/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Британский актёр Джон Бойега обвинил кинокомпанию Disney в расовой дискриминации. Он выразил свои претензии создателям последних трёх фильмов из серии «Звёздные войны», в которых исполнил одну из главных ролей.

Бойега заявил в интервью GQ, что его персонажа Финна, который был значимым героем в части «Пробуждение силы», отодвинули на второй план. По его мнению, таким образом студия дискриминирует темнокожих актёров.

Когда вы вовлекаетесь в подобные проекты, вам необязательно будет нравиться всё. Но я бы сказал студии, что вводить чернокожих персонажей, продвигать их как наиболее важных во франшизе, и после этого уводить на второй план — нехорошо, — сказал артист.

Бойега отметил, что продюсеры несправедливо обошлись и с другими актёрами «Звёздных войн», среди которых Оскар Айзек, Наоми Аки и Келли Мари Трэн.

Как писал NEWS.ru, Уилл Смит рассказал о том, как сотрудники полиции называли его ниггером. Проявления расизма в его адрес происходили, когда он был молод.