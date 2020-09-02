Актёр из «Звёздных войн» обвинил компанию Disney в расовой дискриминации

Британский актёр Джон Бойега обвинил кинокомпанию Disney в расовой дискриминации. Он выразил свои претензии создателям последних трёх фильмов из серии «Звёздные войны», в которых исполнил одну из главных ролей.
Бойега
Когда вы вовлекаетесь в подобные проекты, вам необязательно будет нравиться всё. Но я бы сказал студии, что вводить чернокожих персонажей, продвигать их как наиболее важных во франшизе, и после этого уводить на второй план — нехорошо, — сказал артист.
Бойега отметил, что продюсеры несправедливо обошлись и с другими актёрами «Звёздных войн», среди которых Оскар Айзек, Наоми Аки и Келли Мари Трэн.
Как писал NEWS.ru, Уилл Смит рассказал о том, как сотрудники полиции называли его ниггером. Проявления расизма в его адрес происходили, когда он был молод.
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