https://static.news.ru/photo/83b588e4-67e7-11ea-aa6b-fa163e074e61_660.jpg Кристофер Хивью Фото: Pep1/ZUMAPRESS.com/GlobalLookPress

Актёр сериала «Игра престолов» Кристофер Хивью, который исполнил роль Тормунда, заразился коронавирусом.

Теперь актёр вместе со своей семьёй вынужден находиться на карантинном режиме. Отмечается, что актёр будет находиться на карантине у себя дома.

К сожалению, сегодня я сдал положительный тест на коронавирус COVID-19. Моя семья и я самоизолируемся дома на столько, сколько потребуется. Мы в добром здравии, у меня только лёгкие симптомы простуды, — сообщил актёр на своей странице в социальной сети Instagram.

Кристофер Хивью призвал людей соблюдать правила безопасности: мыть руки, соблюдать дистанцию на расстоянии 1,5 метра, а также соблюдать карантин.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Кристофер Хивью примет участие во втором сезоне сериала «Ведьмак». Актёр исполнит роль Нивеллена — персонажа рассказа «Крупица истины» польского писателя Анджея Сапковского.