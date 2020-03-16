Кристофер Хивью Кристофер Хивью Фото: Pep1/ZUMAPRESS.com/GlobalLookPress

Актёр сериала «Игра престолов» Кристофер Хивью, который исполнил роль Тормунда, заразился коронавирусом.

Теперь актёр вместе со своей семьёй вынужден находиться на карантинном режиме. Отмечается, что актёр будет находиться на карантине у себя дома.

К сожалению, сегодня я сдал положительный тест на коронавирус COVID-19. Моя семья и я самоизолируемся дома на столько, сколько потребуется. Мы в добром здравии, у меня только лёгкие симптомы простуды, — сообщил актёр на своей странице в социальной сети Instagram.

Кристофер Хивью призвал людей соблюдать правила безопасности: мыть руки, соблюдать дистанцию на расстоянии 1,5 метра, а также соблюдать карантин.

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Greetings from Norway! Sorry to say that I, today, have tested positive for COVID19, Corona virus. My familiy and I are self-isolating at home for as long as it takes. We are in good health - I only have mild symptoms of a cold. There are people at higher risk for who this virus might be a devastating diagnosis, so I urge all of you to be extremely careful; wash your hands, keep 1,5 meters distance from others, go in quarantine; just do everything you can to stop the virus from spreading. Together we can fight this virus and avert a crisis at our hospitals. Please take care of each other, keep your distance, and stay healthy! Please visit your country's Center for Disease Control's website, and follow the regulations for staying safe and protecting not just yourselves, but our entire community, and especially those at risk like the elderly and people with pre-existing conditions. @grymolvaerhivju #fightcorona #solidarity #takecare #folkehelseinstituttet Thanks to @panoramaagency

ÐÑÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°ÑÐ¸Ñ Ð¾Ñ Kristofer Hivju (@khivju)

Ранее NEWS.ru писал о том, что Кристофер Хивью примет участие во втором сезоне сериала «Ведьмак». Актёр исполнит роль Нивеллена — персонажа рассказа «Крупица истины» польского писателя Анджея Сапковского.

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