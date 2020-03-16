Актёр сериала «Игра престолов» Кристофер Хивью, который исполнил роль Тормунда, заразился коронавирусом.
Теперь актёр вместе со своей семьёй вынужден находиться на карантинном режиме. Отмечается, что актёр будет находиться на карантине у себя дома.
К сожалению, сегодня я сдал положительный тест на коронавирус COVID-19. Моя семья и я самоизолируемся дома на столько, сколько потребуется. Мы в добром здравии, у меня только лёгкие симптомы простуды, — сообщил актёр на своей странице в социальной сети Instagram.
Кристофер Хивью призвал людей соблюдать правила безопасности: мыть руки, соблюдать дистанцию на расстоянии 1,5 метра, а также соблюдать карантин.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Кристофер Хивью примет участие во втором сезоне сериала «Ведьмак». Актёр исполнит роль Нивеллена — персонажа рассказа «Крупица истины» польского писателя Анджея Сапковского.