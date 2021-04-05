Актёр из сериала «Чернобыль» Пол Риттер умер от рака мозга

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Британский актёр Пол Риттер, сыгравший в мини-сериале «Чернобыль» заместителя главного инженера ЧАЭС Анатолия Дятлова, скончался в возрасте 55 лет от рака головного мозга, рассказал журналистам агент артиста. По его словам, мужчина ушёл из жизни в своём доме, в окружении семьи.

Рядом с ним находились супруга Полли и сыновья — Фрэнк и Ноем, передаёт газета The Guardian. Покойный известен ролями в лентах «Гарри Поттер и Принц-полукровка» (2009), «Квант милосердия» (2008), «Орел Девятого легиона» (2011), «Инферно» (2016 ) и в российском сериале «Екатерина Великая» (2019), где перевоплотился в полководца Александра Суворова.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. Взрыв реактора на четвёртом энергоблоке привёл к серьёзному радиационному загрязнению территории в несколько десятков тысяч квадратных километров. Пострадали регионы Украины, Белоруссии и России. Зона реактора была закрыта специальным саркофагом, чтобы предотвратить дальнейшее распространение радиации. В 2019 году прежнее укрытие заменили на новый безопасный конфайнмент.