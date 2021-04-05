Актёр из сериала «Чернобыль» Пол Риттер умер от рака мозга

Британский актёр Пол Риттер, сыгравший в мини-сериале «Чернобыль» заместителя главного инженера ЧАЭС Анатолия Дятлова, скончался в возрасте 55 лет от рака головного мозга, рассказал журналистам агент артиста. По его словам, мужчина ушёл из жизни в своём доме, в окружении семьи.
Рядом с ним находились супруга Полли и сыновья — Фрэнк и Ноем,
Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. Взрыв реактора на четвёртом энергоблоке привёл к серьёзному радиационному загрязнению территории в несколько десятков тысяч квадратных километров. Пострадали регионы Украины, Белоруссии и России. Зона реактора была закрыта специальным саркофагом, чтобы предотвратить дальнейшее распространение радиации. В 2019 году прежнее укрытие