Актёр из фильма «Рэмбо» умер в США

Актёр Брайан Деннехи, сыгравший шерифа в фильме «Рэмбо: Первая кровь», скончался в США. Ему был 81 год.
Родные мужчины рассказали, что он умер от естественных причин, сообщает
Российские зрители помнят Деннехи по роли шерифа Тизла. Он помешал спокойной жизни Джона Рэмбо, изгнав его из своего города, а затем на протяжении всего фильма Рэмбо безуспешно пытался его поймать.
Актёр также участвовал в фильмах «Сильверадо», «Иллюзия убийства», «Парк Горького» и многих других.
NEWS.ru писал, что в США от коронавируса в возрасте 92 лет скончался джазовый музыкант Ли Кониц. Музыкант был госпитализирован с пневмонией в нью-йоркский госпиталь Ленокс-Хилл, но врачи не смогли его спасти.
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