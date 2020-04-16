Актёр из фильма «Рэмбо» умер в США

https://static.news.ru/photo/419d1f26-8015-11ea-b98b-fa163e074e61_660.jpg Брайан Деннехи Фото: Supplied by FilmStills.net/www.FilmStills.net/Global Look Press

Актёр Брайан Деннехи, сыгравший шерифа в фильме «Рэмбо: Первая кровь», скончался в США. Ему был 81 год.

Родные мужчины рассказали, что он умер от естественных причин, сообщает Variety .

Российские зрители помнят Деннехи по роли шерифа Тизла. Он помешал спокойной жизни Джона Рэмбо, изгнав его из своего города, а затем на протяжении всего фильма Рэмбо безуспешно пытался его поймать.

Актёр также участвовал в фильмах «Сильверадо», «Иллюзия убийства», «Парк Горького» и многих других.

NEWS.ru писал, что в США от коронавируса в возрасте 92 лет скончался джазовый музыкант Ли Кониц. Музыкант был госпитализирован с пневмонией в нью-йоркский госпиталь Ленокс-Хилл, но врачи не смогли его спасти.