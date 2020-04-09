Актёр из фильма «Девятые врата» стал жертвой коронавируса

https://static.news.ru/photo/0b80be52-7a07-11ea-9d6e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joel Marklund/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американский актёр Аллен Гарфилд стал очередной жертвой коронавируса. Он умер 7 апреля в больнице штата Калифорния в возрасте 80 лет.

Об этом рассказал его коллега Рони Блейкли на своей странице в Facebook.

В США Гарфилд снимался более чем в 100 фильмах и телешоу. Российскому зрителю он известен по ролям в фильмах Вуди Аллена («Бананы»), Фрэнсиса Форда Копполы («Разговор», «Клуб Коттон») и Романа Полански («Девятые врата»).

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Британии скончался 76-летний актёр Эндрю Джек, который сыграл майора Калуана Эматта в киноэпопее «Звёздные войны». У него был диагностирован коронавирус. Об этом рассказала агент актёра Джилл Маккалоу. По её словам, супруга актёра не смогла попрощаться с ним, поскольку находится на карантине в Австралии.