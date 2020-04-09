Актёр из фильма «Девятые врата» стал жертвой коронавируса

Американский актёр Аллен Гарфилд стал очередной жертвой коронавируса. Он умер 7 апреля в больнице штата Калифорния в возрасте 80 лет.
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В США Гарфилд снимался более чем в 100 фильмах и телешоу. Российскому зрителю он известен по ролям в фильмах Вуди Аллена («Бананы»), Фрэнсиса Форда Копполы («Разговор», «Клуб Коттон») и Романа Полански («Девятые врата»).
Ранее NEWS.ru сообщал, что в Британии скончался 76-летний актёр Эндрю Джек, который сыграл майора Калуана Эматта в киноэпопее «Звёздные войны». У него был диагностирован коронавирус. Об этом рассказала агент актёра Джилл Маккалоу. По её словам, супруга актёра не смогла попрощаться с ним, поскольку находится на карантине в Австралии.
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