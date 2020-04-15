Актёр «Игры престолов» вылечился от коронавируса

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Норвежский актёр Кристофер Хивью, исполнивший роль Тормунда в «Игре престолов», вылечился от коронавируса.

Хивью рассказал в Instagram, что у него не было серьёзных симптомов болезни, и сейчас он чувствует себя хорошо. Он проходил лечение вместе со своей женой Гри Молвар.

Мы полностью вылечились и чувствуем себя хорошо, после того как я и, скорее всего, моя жена заразились коронавирусом. После нескольких недель в карантине и пары дополнительных недель дома у нас больше нет симптомов, с нами наконец всё в порядке, — написал артист.

О том, что Кристофер Хивью заразился COVID-19, он сообщил 16 марта. Актёр находиться на карантине у себя дома, писал NEWS.ru.