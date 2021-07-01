Актёр Гуськов рассказал, как Крым превратился в «помойку»

Заслуженный и народный артист РФ Алексей Гуськов заявил, что во времена Украины Крым приходил в запустение. Об этом он рассказал в эфире программы «Антонимы».

Я видел, как при Украине этот полуостров, это райское место просто превращалось в совершенную помойку, — отметил артист.

Он добавил, что Россия вкладывает в развитие региона колоссальные средства.

При этом Гуськов подчеркнул, что продолжает любить Киев, где провёл детство. Въезд на Украину ему запрещён, поскольку он попал в чёрный список украинского сайта «Миротворец» из-за поддержки возвращения Крыма в состав РФ.

Ранее стало известно, что российский рэп-исполнитель Василий Вакуленко, более известный как Баста, дал несколько концертов на Украине — в Киеве и Одессе. Приезд Басты вызвал неоднозначную реакцию у украинцев. Дело в том, что ещё до гастролей рэпер нарвался на радикалов. Музыкант вызвал недовольство тем, что одобрил присоединение Крыма к России.