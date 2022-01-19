Актёр Гаспар Ульель умер после падения на горнолыжном курорте

Известный французский актёр Гаспар Ульель умер в возрасте 37 лет. Причиной смерти стала травма, полученная им во время отдыха на горнолыжном курорте Ла-Розьер 18 января, сообщает радиостанция France Bleu. Согласно предварительным данным, актёр получил черепно-мозговую травму, столкнувшись с другим человеком во время катания на лыжах. Его в бессознательном состоянии нашли на пересечении двух трасс.

Ульеля экстренно доставили в больницу Гренобля, его состояние оценивалось медиками как тяжёлое. Спасти актёру жизнь им не удалось.

Ульель прославился благодаря ролям в фильмах «Ганнибал: Восхождение», «Долгая помолвка», «Сен-Лоран. Стиль — это я», «Это всего лишь конец света». Дважды — в 2005 и 2017 годах — становился лауреатом национальной кинопремии Франции «Сезар».

Ранее сообщалось, что в США в возрасте 58 лет погиб актёр Джозеф Лара, исполнивший главную роль в телесериале «Тарзан: история приключений» (1996–2000). Он стал одной из семи жертв падения самолёта Cessna C501 в штате Теннесси. Вместе с актёром погибла его жена Гвен Шамблин, известный в США диетолог.