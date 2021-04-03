Актёр Дужников госпитализирован в Москве с пневмонией на фоне СOVID-19

https://static.news.ru/photo/18400918-9531-11eb-b062-96000091f725_660.jpg Станислав Дужников Фото: stasduzhnikov/facebook.com

47-летний российский актёр Станислав Дужников попал в московскую больницу в среднетяжёлом состоянии.

Медики выявили у него пневмонию на фоне коронавирусной инфекции. Кроме того, артист страдает от гипертонии, бронхита и панкреатита. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Дужников наиболее известен российскому зрителю по ролям рядового Анатолия Пестемеева по кличке Бомба в фильме «ДМБ» (2000) режиссёра Романа Качанова и Леонида Николаевича в сериале «Воронины» (2009–2019).

Ранее от коронавирусной инфекции скончался заслуженный артист РФ Валерий Стремовский. Ему было 73 года. Мужчина умер в ночь на пятницу, 19 марта.

2 декабря в больнице от коронавирусной инфекции умер народный артист РФ Борис Плотников, наиболее известный по роли доктора Борменталя в фильме «Собачье сердце» (1988) режиссёра Владимира Бортко. Актёру был 71 год. Неделю он находился на аппарате ИВЛ.

Как писал NEWS.ru, 28 января в возрасте 87 лет скончался народный артист СССР Василий Лановой. За день до этого артист пережил клиническую смерть. Он находился в больнице с коронавирусной инфекцией.