Актёр Дольф Лундгрен женился на ровеснице дочери

https://static.news.ru/photo/b3a09fea-4c29-11eb-b5cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jared Milgrim/Global Look Press

Американский актёр Дольф Лундгрен тайно женился во второй раз. Избранницей знаменитости стала 24-летняя тренер по фитнесу Эмма Крокдал.

Стоит отметить, что девушка является ровесницей дочери Лундгрена. Пара встречалась с конца 2019 года. Помолвка же состоялась в июне 2020 года, торжественное событие было организовано в Швеции, на родине актёра, пишет LA Weekly.

Такая молодая возлюбленная изменила мою жизнь, — отметил Лундгрен.

Ранее NEWS.ru писал, что поп-король российской эстрады Филипп Киркоров намерен завершить 15-летний холостяцкий период в своей жизни и уже готовится к свадьбе с одной из женщин, родивших ему сына Мартина и дочь Аллу-Викторию, утверждает актриса и певица Алёна Кравец.

Разговоры о том, что Киркоров может покончить с одинокой жизнью, ходят в светской тусовке уже не первый месяц. Известно, что Мартин и Алла-Виктория родились с разницей всего в семь месяцев. Это означает, что их вынашивали разные суррогатные матери.