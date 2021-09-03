Актёр Добронравов впервые рассказал перенесённом инсульте

Российский актёр Фёдор Добронравов, известный зрителям прежде всего по сериалу «Сваты», в интервью сайту mirnov.ru впервые рассказал о перенесённом в 2018 году инсульте, а также поделился своей мечтой.

Инсульт поразил актёра прямо на сцене во время спектакля. По словам Добронравова, до этого он сравнивал себя с донским рысаком и считал, что умрёт «на бегу». Однако недуг сделал его беспомощным.

Несколько лет назад случился инсульт. И всё. Речи нет, руки нет, — рассказал артист.

Он добавил, что у него изменилось отношение к жизни после слов врача о том, что может умереть через два часа.

И когда я понял, что жить осталось мало, всё стало не так важно, не так существенно. Всё стало проще, потому что перестал волноваться и расстраиваться по пустякам, — отметил Добронравов.

Отвечая на вопрос о своей заветной мечте, актёр рассказал, что хочет вырастить внуков и увидеть правнуков.

Ранее Добронравов раскрыл подробности съёмок последнего сезона «Сватов». Сериал снимался в Белоруссии. Из-за пандемии и «геополитических процессов» вместо ранее запланированных 16 серий было отснято только девять.