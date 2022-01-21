Актёр Апрельский рассказал, как получил роль в «Бригаде»

Актёр Сергей Апрельский получил роль Мухи в сериале «Бригада», не зная режиссёра картины, рассказал он изданию «Слово и Дело». Артист сдал фотографии на отбор актёров, уже вышел из кабинета, но решил вернуться и только тогда познакомился с Алексеем Сидоровым.

Через неделю уже стояла толпа актёров перед дверью с надписью «Бригада». Я хотел зайти, но меня ассистентка не пустила. Я обиделся, но решил дождаться. Вдруг от сквозняка отхлопнулась дверь, и режиссёр Сидоров, увидев меня, сразу сказал утвердить на роль Мухи. Так произошла «Бригада» в моей актёрской киножизни. Потом в спортзале я встречусь со всеми утверждёнными главными героями, кроме Серёжи Безрукова, — сказал актёр.

Апрельский вспомнил, что роль была ему понятна, а авторитета он сыграть мог, потому что драки и поножовщина не были чем-то новым в его жизни.

Персонаж был ясен. Муха — авторитет. Его брат, Каверин, работает в милиции. Ну как здесь не понять? Режиссёр меня попросил быть раскованным, местами чуть сдержанным. Я расслабился и делал своё дело, — сообщил актёр.

Ранее актриса Зоя Мансурова рассказала, что однажды во время съёмок в мороз прошлась по заснеженным железнодорожным путям босая и раздетая. Артистка сомневается в том, что может повторить это снова, но тогда о последствиях не думала.