https://static.news.ru/photo/6e73fd00-6f6a-11ea-8b26-fa163e074e61_660.jpg Фото: gaydulyan/instagram.com

Актёр Андрей Гайдулян заявил, что все «карантинные каникулы» проведёт дома, и призвал россиян последовать его примеру, несмотря на хорошую погоду.

Самоизоляцию в условиях пандемии он назвал проявлением гражданской позиции и попросил своих подписчиков в соцсетях проявить ответственность и дисциплину — не выходить на улицу, как бы ни хотелось «погулять, потусить».

Актёр также пообещал регулярно публиковать в Instagram свои фото, чтобы подписчики могли проследить динамику его «внешней деградации», сообщает argumenti.ru.

Ранее NEWS.ru писал, что в ВОЗ назвали самоизоляцию одной из самых эффективных мер профилактики коронавируса. При этом в организации в качестве примера привели Китай.

Согласно последним данным, в России за сутки зафиксировано 182 новых случая заболевания COVID-19, а общее число заражённых составляет 840 человек. Количество выздоровевших возросло до 38 человек. Умерли два человека. В мире заразились более 472 тысяч. Жертвами болезни стали 21,3 тысячи человек, выздоровели свыше 114 тысяч.