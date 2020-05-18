Актёр «Аббатства Даунтон» сыграет русского певца в комедии о Евровидении

Британский актёр Дэг Стивенс, известный по роли в сериале «Аббатство Даунтон», сыграет русского певца в фильме Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga, рассказывающем об участниках международного песенного конкурса «Евровидение».
О своём участии в проекте Стивенс сообщил в Instagram. Как
В фильме он исполнит песню Lion Of Love («Лев любви»). Исполнитель главной роли в картине Уилл Феррелл заявил, что образ Стивенса можно описать, как «русский Джордж Майкл», а для самого актёра это большой шаг в сторону после «Аббатства Даунтон».
Его выступление — сумасшедшее. Оно с одной стороны очень реалистичное, с другой — преувеличенное, — заявил артист.
Ранее стриминговый сервис Netflix опубликовал клип из комедийного фильма Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga. Вместе с Ферреллом и Стивенсом в ленте сыграет Рейчел Макадамс, писал NEWS.ru.
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