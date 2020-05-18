Актёр «Аббатства Даунтон» сыграет русского певца в комедии о Евровидении

https://static.news.ru/photo/04374a60-99b2-11ea-ab63-fa163e074e61_660.jpg Дэн Стивенс Фото: ImagePressAgency/face to face/Global Look Press

Британский актёр Дэг Стивенс, известный по роли в сериале «Аббатство Даунтон», сыграет русского певца в фильме Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga, рассказывающем об участниках международного песенного конкурса «Евровидение».

О своём участии в проекте Стивенс сообщил в Instagram. Как отмечает USA Today, он сыграет Александра Лемтова, артиста, который любит больших диких кошек.

В фильме он исполнит песню Lion Of Love («Лев любви»). Исполнитель главной роли в картине Уилл Феррелл заявил, что образ Стивенса можно описать, как «русский Джордж Майкл», а для самого актёра это большой шаг в сторону после «Аббатства Даунтон».

Его выступление — сумасшедшее. Оно с одной стороны очень реалистичное, с другой — преувеличенное, — заявил артист.

Ранее стриминговый сервис Netflix опубликовал клип из комедийного фильма Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga. Вместе с Ферреллом и Стивенсом в ленте сыграет Рейчел Макадамс, писал NEWS.ru.