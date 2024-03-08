Актрису нашли мертвой со связанными руками в ее спальне Британскую актрису Викки Ричардс обнаружили мертвой со связанными руками

Фото: Gustavo Valiente/Keystone Press Agency/Global Look Press

Британскую актрису Висселлу Ричардс, использовавшую сценический псевдоним Викки Ричардс, обнаружили мертвой со связанными руками в ее спальне, сообщило издание Express. Звезду нашли 6 марта в ее доме в Норт-Валсине. Артистке, известной по роли в фильме «Черная змея», было 79 лет. Двоюродный брат звезды рассказал, что семья беспокоилась за ее безопасность после того, как они поняли, что артистка находится на ранней стадии слабоумия.

Она была очень дружелюбным человеком, очень общительным и откровенным, — поделился брат.

Труп Ричардс обнаружила ее подруга, которая пришла проведать актрису после того, как не могла связаться с ней с вечера 5 марта. Когда она подъехала к дому, то увидела, что парадные ворота закрыты. Но дверь была приоткрыта. Она окликнула хозяйку, но ответа не последовало. Тогда она прошла внутрь и начала искать ее по дому, пока не наткнулась на тело.

Предположительно, актрису могли связать грабители. Местные власти заявили, что на ее теле не было никаких следов насилия.

Соседи актрисы оказались шокированы печальной новостью. По словам одного из них, они чувствовали, что женщине может быть опасно жить в одиночестве в этом месте. Возможно, она «была легкой мишенью», предположил сосед.

В конце января в США нашли мертвой порнозвезду 2000-х Джесси Джейн. Женщину обнаружили без признаков жизни в ее собственном доме, где также нашли тело ее возлюбленного.