Актриса Зоя Бербер рассказала, как проходит ее беременность Актриса Бербер заявила, что ее беременность протекает комфортно

Фото: Пресс-служба ОК

Зоя Бербер

Беременность протекает комфортно, и у дочки появится младший братик, рассказала актриса Зоя Бербер в рамках шоу «ОК на связи!» социальной сети «Одноклассники». По ее словам, дочке нравится, что родится именно мальчик.

Ей нравится, что это брат, а не сестра. Соответственно, внимание будет правильно распределено и не будет вот этой вот девчачьей ревности. Естественно, детская ревность, я думаю, появится, но вот именно что девочка помладше, девочка постарше, — объяснила актриса.

Бербер добавила, что дочка уже готовится воспитывать брата, поскольку она сама растет в безусловной любви и дисциплине. Также актриса отметила, что это первый ребенок для ее мужа, у которого недавно появилась «паника первенца».

Только-только появилась. Он не понимал до последнего. Видимо, объемы живота все-таки эту мысль к нему подвели поближе. Он наконец-то понял, что это чудо, что это жизнь, что это обязательства, проблемы, деньги, ну и там дальше, — поделилась Бербер.

Актриса подчеркнула: она очень любит работать, поэтому не исключено, что после рождения малыша сразу вернется на съемки, как это было во время первой беременности. Тогда она спустя шесть дней после рождения ребенка уехала на проект в Будапешт.

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