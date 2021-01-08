Актриса Яковлева вынуждена носить специальную шапочку после химиотерапии

https://static.news.ru/photo/3774ce14-5278-11eb-a5fc-fa163e074e61_660.jpg Александра Яковлева Фото: yakovlevaleksandra/instagram.com

Советская актриса 63-летняя Александра Яковлева узнала об онкологическом заболевании в 2017 году, но не стала сдаваться и вступила в борьбу с тяжёлым недугом. Артистка порадовала своих подписчиков новым снимком, на котором она стоит со своим другом и задорно улыбается.

На голове у Яковлевой вязаная шапочка, и пользователи отметили, что с помощью неё женщина скрывает отсутствие волос.

Теперь мой самый близкий друг будет работать в Кёниге, я счастлива, — подписала снимок Яковлева.

Александра Евгеньевна уже выходила в свет в этом головном уборе. У актрисы две такие шапочки: чёрная и белая. Она носит их по очереди. Фолловеры утверждают, что таким образом звезда не только скрывает потерю волос из-за нескольких курсов химиотерапии, но и даёт коже дышать.

Узнав об онкологии, Яковлева стала призывать всех внимательно относиться к здоровью и регулярно проходить обследования. После того как актриса обратилась к врачам с болью в ногах, ей сообщили о страшном вердикте и заявили, что жить ей осталось несколько месяцев. Однако советская звезда решила бороться с болезнью. Несмотря на это, советская звезда продолжает работать. Она состоит в городском Совете депутатов Калининграда, а также входит в состав депутатских комиссий по городскому хозяйству и по бюджету и муниципальной собственности.

Как сообщал NEWS.ru, ранее телеведущая Ксения Собчак поделилась с подписчиками архивным снимком, на котором запечатлены её отец, первый мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак, и избранный президент США Джо Байден.