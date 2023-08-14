Актриса Волкова пересмотрела все сезоны «Битвы экстрасенсов» ради роли Актриса Волкова: пересмотрела все сезоны «Битвы экстрасенсов» ради «СуперИвановых»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Екатерина Волкова

Российская актриса Екатерина Волкова рассказала, что ей пришлось пересмотреть все сезоны шоу «Битва экстрасенсов» ради подготовки к роли в сериале «СуперИвановых». На «Шоу Воли» актриса сообщила, что теперь неплохо разбирается в сверхъестественных вопросах. Волкова вспомнила, что во время съемок сериала на площадке иногда происходили необъяснимые вещи.

Подумала, что сейчас я посмотрю, что они делают. Они же все разные и ведут себя по-разному. Ну и я «подсела». Я пересмотрела все сезоны «Битвы экстрасенсов», — сказала Волкова.

Ранее в Сети распространились слухи о перезапуске «Ворониных» после того, как Екатерина Волкова, исполняющая роль Веры, опубликовала фото с Георгием Дроновым (Костя). Актриса оставила под снимком неоднозначную подпись, а поклонники рассмотрели на фоне квартиру, похожую на ту, которая задействована в съемках сериала. Какого-либо официального подтверждения о перезапуске пока что не поступало.

Актер Станислав Дужников рассказал, что не задействован в съемках перезапуска «Ворониных». Он признался, что не располагает какой-либо информацией по данному вопросу и ранее не слышал ничего о планах по возрождению сериала.