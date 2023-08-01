Актриса Ванесса Кирби просила Хоакина Феникса ударить ее на съемках Хоакин Феникс рассказал, что актриса Ванесса Кирби просила ударить ее на съемках «Наполеона»

Актер Хоакин Феникс, сыгравший главную роль в байопике «Наполеон», рассказал, что еще до начала съемок его партнер по фильму Ванесса Кирби просила ударить ее в одной из сцен. По словам Феникса, которые приводит Variety, неожиданная пощечина должна была внести элемент импровизации в картину.

Она сказала: «Можешь дать мне пощечину, схватить, потянуть или поцеловать меня — все, что угодно», — рассказал Феникс.

Предполагалось, что актеры отойдут от сценария во время съемок сцены развода Наполеона и Жозефины. Сам Феникс высоко оценил инициативу Кирби, работу с которой он назвал комфортной.