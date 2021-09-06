Актриса Татьяна Лютаева успела признаться в любви скончавшемуся Бельмондо

Заслуженная артистка России, исполнительница роли Анастасии Ягужинской в фильме «Гардемарины, вперёд!» Татьяна Лютаева впервые рассказала любопытные подробности своего личного разговора с французским актёром Жаном-Полем Бельмондо, который скончался 6 сентября 2021 года на 89-м году жизни. В беседе с NEWS.ru артистка вспомнила, как три года назад призналась ему в любви.

Мы познакомились во Франции, в Париже, в ресторане. Под столом лежали его собаки. <...> Я просто подошла к нему, мы посидели, сфотографировались, я призналась ему в своей бесконечной любви как поклонница, знающая все его фильмы. Меня тогда представили как российскую актрису, — рассказала Лютаева.

Она выразила глубокие соболезнования родным и близким Бельмондо, отметив, что он «был потрясающим актёром».

Как сказал Олег Иванович Янковский когда-то, когда мы вместе снимались, «чем талантливее артист, тем он проще». Бельмондо был потрясающий, добрый! — вспоминает актриса.

По словам Лютаевой, во время короткой встречи с Бельмондо с ним за столом также сидели двое его коллег.

О смерти французского актёра Жана-Поля Бельмондо стало известно ранее 6 сентября. Причина смерти пока не уточняется. Бельмондо было 88 лет.

Актёр получил известность благодаря картинам «На последнем дыхании» Жан-Люка Годара, «Профессионал» Жоржа Лотнера. За свою долгую карьеру он успел поработать с такими именитыми режиссёрами, как Витторио Де Сика, Луи Маль, Франсуа Трюффо, а также удостоился ордена Почётного легиона — главной награды Франции.