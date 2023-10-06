Актриса Светличная заболела пневмонией SHOT: актриса Светличная заболела пневмонией

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Светлана Светличная

У актрисы Светланы Светличной диагностировали пневмонию, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источники. По информации канала, сейчас она проходит курс лечения, ее состояние оценивается как стабильное. Актриса, как пишет SHOT, по-прежнему находится в психиатрическом стационаре имени Гиляровского.

По данным канала, на днях Светличная пожаловалась на боли в груди. 83-летней актрисе сделали рентген и обнаружили у нее признаки правосторонней нижнедолевой пневмонии. Отмечается, что болезнь не была сильно запущена, а потому артистка может скоро пойти на поправку.

Внучка Светличной, Мария Ивашева, в беседе с каналом заявила, что ее бабушка чувствует себя хорошо. По ее словам, насильно ее в больнице никто не держит. До этого в Сети появлялась информация, что 83-летнюю актрису, страдающую расстройством личности, силой держат в психиатрическом стационаре и не дают ей видеться с друзьями.

О том, что Светличную насильно держат в больнице, ранее заявили по телевидению ее друзья и коллеги. Они также полагают, что артистку поместили в клинику против ее воли. В ответ на это невестка Светличной Ольга заявила, что артистка сейчас находится не в том состоянии, чтобы принимать друзей. По ее словам, та не помнит многих некогда близких людей и забыла о своем домашнем любимце.