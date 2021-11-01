Звезда «Ментовских войн» рассказала, как готовилась к роли ясновидящей

Российская актриса Евгения Игумнова, известная по сериалам «Ментовские войны» и «Улицы разбитых фонарей» рассказала, что расспрашивала знакомую, увлекающуюся Таро, об особенностях восприятия гадалок, чтобы вжиться в роль для сериала «Любовная магия». Об этом пишет «Слово и дело».

У меня есть подруга, которая очень увлекается картами Таро и всякими предсказаниями. Она знает об этом буквально все. Когда я узнала, что буду играть гадалку, я приехала к ней, и чтобы она рассказала мне обо всем этом, — рассказала Игумнова

Она добавила, что задавала вопросы в основном про самих людей, которые занимаются гаданием и ясновидением. Актриса уточнила, как они себя ведут, как «считывают» людей. По словам Игумновой, это помогло ей определить для себя полезные при съёмках актёрские приемы. Она считает свою героиню не только колдуньей, но ещё и прагматиком. Также Игумнова допустила, что характер персонажа ей близок, хотя они совсем не похожи.

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