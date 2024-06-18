Актриса Пескова назвала табу в кино Актриса Пескова: не буду играть персонажей, которые жестоко относятся к детям

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Анна Пескова

Актриса Анна Пескова заявила NEWS.ru, что никогда не будет играть персонажей, которые проявляют жестокость по отношению к детям. На премьере фильма «Тур с Иванушками» она подчеркнула, что до этого ей также не приходилось браться за подобные роли.

Есть такие определенные табу, которые связаны с, наверное, детьми, какими-то неправомерными действиями, с какой-то жестокостью. Этого в кино я никогда не делала, не делаю и делать не буду, — сказала актриса.

Пескова — актриса российского кино, телевизионная ведущая. Артистка одинаково органично чувствует себя как в комедийных, так и в драматических проектах.

Ранее на презентации фильма «Тур с Иванушками» группа сообщила, что в разработке находится сериал о коллективе. По словам Андрея Григорьева-Апполонова, проект рассчитан на три сезона. Шоураннеры планируют показать жизнь группы от момента создания до появления в составе нового солиста Кирилла Туриченко. Участников группы сыграют профессиональные актеры.

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко уверен, что снять сериал о группе «Иванушки International» — хорошая идея. В разговоре с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что зрителям будет интересно узнать историю становления коллектива, написания песен и обретения популярности. По мнению продюсера, сериал получит определенные рейтинги.