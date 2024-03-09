Актриса осадила взрослых фанатов «Гарри Поттера» Сыгравшая мадам Стебль в «Гарри Поттере» актриса призвала фанатов повзрослеть

Фото: l94/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Мириам Маргулис

Исполнившая роль мадам Стебль во франшизе о Гарри Поттере 82-летняя актриса Мириам Маргулис призвала поклонников фантастической вселенной повзрослеть. Она призналась, что ее смущают взрослые любители фантастической вселенной, которые продолжают фанатеть от историй писательницы Джоан Роулинг. В интервью новозеландскому каналу 1News она настаивает, что история о Гарри Поттере предназначена для детей.

Я беспокоюсь за фанатов Гарри Поттера, потому что им уже давно пора повзрослеть. «Гарри Поттер» вышел 25 лет назад и уже тогда был для детей. Но они застряли в нем. [Поклонники серии романов] мне пишут: «У нас будет свадьба в стиле Гарри Поттера». И тут я думаю, боже, чем эти люди будут заниматься в первую брачную ночь? Даже представить боюсь, — сказала актриса.

Ранее в Великобритании полиция прибыла в отель в графстве Лестершир после сообщения о «мужчине с большим ножом», который оказался поклонником Гарри Поттера. Полицейские обнаружили, что у фаната главного героя серии романов Роулинг в руках был предмет, похожий на волшебную палочку.

В феврале жителя Курганской области приговорили к выплате более 22 млн рублей ущерба за незаконный выпуск книг Джоан Роулинг. Кроме того, мужчине назначили два года лишения свободы условно.