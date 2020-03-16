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Актриса Марина Орлова рассказала о съёмках художественно-документальной драмы «Утренняя звезда» о скончавшейся в 2019 году певице Юлии Началовой, в которой артистка сыграла главную роль.

По её словам, они с Началовой прошли «большой творческий путь» в 20 лет, хотя и не были знакомы. Орлова сообщила, что во время съёмок авторы фильма отказались от попыток достичь идеальной схожести между актрисой и певицей. Артистке просто делали такие же причёски, как у Началовой, и такой же макияж. Кроме того, на съёмках использовали одежду, принадлежавшую исполнительнице.

Процесс создания картины проходил в квартире Началовой, которую ей подарил супруг — футболист Евгений Алдонин. Благодаря выбранному месту, как отметила Орлова, история «стала настоящей».

Кроме того, актрисе удалось пообщаться с мамой покойной певицы. Орлова призналась, что в эти моменты ей было неловко. Артистка понимала, как тяжело маме Началовой смотреть на неё в платье дочери, с макияжем и причёской исполнительницы.

Также Орлова рассказала, какие черты певицы она постаралась отразить в экранном образе.

Открытость, лёгкость, восприятие мира лучше, чем он есть на самом деле, доверчивость, восхищение собственной профессией и погружение в неё настолько, что там не видно было каких-то подводных камней. От чего у Юли было, как мне кажется, много проблем, — цитирует Орлову «Аргументы недели».

Артистка заметила, что большая часть съёмочного процесса была посвящена истории болезни певицы, которая в итоге привела к трагическому исходу.

Как ранее передавал NEWS.ru, отец Юлии Началовой Виктор Васильевич выпустил книгу в память о певице. Началова умерла 16 марта 2019 года.

Как переживали известие близкие певицы, отец Началовой расписал в книге «Юлия Началова. Письма отца к дочери».