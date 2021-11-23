Актриса Ольга Прокофьева: Гаркалин хохотал в больнице

Заслуженная артистка России Ольга Прокофьева, известная зрителям по роли Жанны Аркадьевны в комедийном сериале «Моя прекрасная няня», призналась, что лечившийся от коронавируса в Коммунарке Валерий Гаркалин «хохотал в больнице». Об этом актриса рассказала на церемонии прощания с Гаркалиным в учебном театре ГИТИСа, сообщает журналист NEWS.ru.

Ольга Прокофьева уточнила, что когда Валерия Гаркалина госпитализировали в Коммунарку, она лежала с коронавирусом в ГКБ № 52 города Москвы. Коллеги нередко перезванивались. По словам Прокофьевой, актёр был в бодром расположении духа, рассказывал о том, как его лечат врачи, и хохотал во время разговора.

Я лежала в 52-й больнице, а он в это же время в Коммунарке. Валера звонил и хохотал, рассказывая, как его лечат. Это особое отношение к жизни. А я лежала с глазами грустной собаки. Теперь буду смотреть на жизнь так, как смотрел он. А он говорил, что выйдет и мы ещё погуляем, — поделилась воспоминаниями Ольга Прокофьева.

Ранее актёр Валерий Баринов раскрыл детали своего последнего разговора с Валерием Гаркалиным. Артист рассказал, что встретил коллегу незадолго до его госпитализации в больницу с коронавирусом и поинтересовался состоянием здоровья. В ответ Гаркалин махнул рукой, из чего Баринов сделал вывод, что «дела плохи». По словам Баринова, Гаркалин «понимал, что смерть рядом».

Ещё один друг Валерия Гаркалина — актёр Влад Демченко — рассказал, как смерть супруги «подкосила» артиста. Демченко сообщил, что именно после потери жены у Гаркалина из-за переживаний возник целый ряд тяжёлых заболеваний, которые в итоге не позволили ему справиться с последствиями заболевания коронавирусом.