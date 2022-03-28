Актриса объяснила, почему в России снимают в основном мелодрамы

Российские режиссёры снимают в основном мелодрамы, потому что россияне часто смотрят телевизор в фоновом режиме, не особо обращая внимание на происходящее на экране, считает актриса Полина Долиндо. При этом она подчеркнула, что мелодрамы — это истории про людей, пишет argumenti.ru.

Часто телевизор включён фоном. И телесериалы идут, зритель, если слышит интересные интонации, останавливается, делает громче. В мелодрамах — истории про людей. А это всегда самое главное. Вопрос, как они сняты. Киношники, на самом деле, стараются снимать хорошо, даже при маленьких бюджетах. У нас ещё молодая индустрия, и я верю, что скоро мелодрама не будет жанром только для фона, — пояснила Долиндо.

При этом она отметила, что ей с профессиональной точки зрения хотелось бы сняться в фильме ужасов, чтобы передать наиболее яркие эмоции.

Ранее актриса Варвара Верховых заявила, что просмотр фильмов ужасов — это очищение, его можно сравнить с прыжком в сугроб после бани. По её мнению, после «столкновения со злом» в фильмах ужасов люди начинают больше ценить свою жизнь.