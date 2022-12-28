Актриса Немоляева оценила признание «Иронии судьбы» на Западе Актриса Немоляева не удивилась включению «Иронии судьбы» в список лучших рождественских фильмов

Фото: Igor Gnevashev/Global Look Press

Фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!»

Включение советской комедии «Ирония судьбы, или С легким паром!» в список лучших неамериканских рождественских фильмов неудивительно, потому что эта лента действительно уникальна и является классикой, рассказала «Народным Новостям» актриса Светлана Немоляева. Именно поэтому западные режиссеры обращаются к этому произведению, снимая ремейки, добавила артистка. По ее словам, актуальность «Иронии судьбы» даже для зарубежного зрителя лишь подтверждает, что русское искусство останется на олимпе мирового культурного наследия.

Это же правда, что этот фильм лучший и уникальный. Он был актуальным больше двух десятилетий. Его всегда смотрели и всегда любили. Это, безусловно, уникальное произведение, которое является российской классикой, — отметила Немоляева.

Актриса напомнила, что весь мировой кинематограф основывается на системе Станиславского, а театр оперы и балета невозможно представить себе без музыки российских композиторов. Она подчеркнула, что отмена русской культуры на Западе — временное явление, которое рано или поздно завершится.

Ранее издание The Hollywood Reporter составил список из 12 лучших неамериканских рождественских фильмов, в который вошла советская комедия Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!». Обозреватели отметили «безумный сюжет» картины и запоминающиеся песни на стихи Бориса Пастернака.

До этого вдова кинорежиссера Эльдара Рязанова Эмма Абайдуллина заявила, что «ничего не знает» о съемках пародии на «Иронию судьбы» от ТНТ. По ее словам, к ней «по этому вопросу никто не обращался, разрешения не спрашивал». Сын соавтора сценария советской комедии Эмиля Брагинского Виктор также заявил, что у него «никто не спрашивал разрешения на съемки ни фильма-пародии, ни какого-то другого».