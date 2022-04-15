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Кино

Актриса Лиз Шеридан скончалась в возрасте 93 лет

Hollywood Reporter: актриса сериала «Альф» Лиз Шеридан скончалась в возрасте 93 лет
07:06, 16 апреля 2022
Актриса Лиз Шеридан скончалась в возрасте 93 лет Лиз Шеридан Фото: imdb.com
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В США на 94-м году жизни скончалась актриса Лиз Шеридан. Об этом сообщает издание Hollywood Reporter со ссылкой на представителя актрисы. Российским зрителям она наиболее известна по роли в сериале «Альф».

По имеющимся данным, смерть актрисы наступила во сне по естественным причинам.

Лиз Шеридан родилась 19 апреля 1929 года в Нью-Йорке в музыкальной семье — отец был пианистом, мать певицей. Сама Лиз начала свою карьеру с работы танцовщицей в ночных клубах Нью-Йорка.

Также актриса прославилась романом со знаменитым голливудским актёром Джеймсом Дином, трагическим погибшим в возрасте 24 лет. Позже она написала об этом книгу «Моя жизнь с Джеймсом Дином: история любви».

В 1980-х актриса снималась в сериалах, исполняя второстепенные роли. Наиболее известна по участию в сериале «Альф» (1986–1990).

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