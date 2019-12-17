https://static.news.ru/photo/6113d208-20c2-11ea-86c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Советская и российская актриса театра и кино Светлана Крючкова призналась, что врачебная ошибка едва не стоила ей жизни.

Инцидент произошёл в 2006 году, когда актрису готовили к тяжёлой операции, информирует StarHit. Анестезиолог («мальчик-отличник», как охарактеризовала его женщина) неправильно ввёл ей препарат для наркоза, и она перестала дышать. Когда медсёстры увидели это, врач только развёл руками.

В итоге Крючкову спас проходивший мимо заведующий отделением. Актриса с тех пор считает его своим ангелом-хранителем, передаёт argumenti.ru.

Наталья Крючкова является народной артисткой РСФСР. В 1990 году она получила престижную кинопремию «Ника» за лучшую роль второго плана в фильмах «Царская охота», «Оно», «СВ. Спальный вагон». В 2018 году актрису наградили орденом Дружбы за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства.

Ранее, как передавал NEWS.ru, певица Ирина Понаровская вспомнила, как в 90-х годах пережила клиническую смерть, и рассказала о своих видениях в этом состоянии.