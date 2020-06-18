Актриса Кристен Стюарт сыграет принцессу Диану

https://static.news.ru/photo/edf82376-b137-11ea-83d2-fa163e074e61_660.jpg Кристен Стюарт Фото: ImagePressAgency/Global Look Press

Американская актриса Кристен Стюарт исполнит роль принцессы Дианы в фильме чилийского режиссёра Пабло Ларраина. Работа получила название «Спенсер».

Картина расскажет об одном уик-энде в начале 1990-х годов, когда принцесса Диана решила, что её брак с принцем Чарльзом не имеет будущего и ей необходимо с расстаться с ним, пишет Deadline. Фильм охватит трёхдневный период во время рождественских выходных в доме королевской семьи Виндзоров.

Ларраин заявил, что Стюарт подходит на роль Дианы, поскольку она может быть таинственной и хрупкой, но вместе с тем очень сильной.

Сценарий напишет Стивен Найт. Предположительно, съёмки начнутся в начале 2021 года.

Как писал NEWS.ru, французская актриса Леа Сейду, сыгравшая в двух лентах о Джеймсе Бонде, исполнит главную роль в историческом триллере Party of Fools. Фильм снимет Арно де Пальер, известный по картине «Михаэль Кольхаас».