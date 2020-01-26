https://static.news.ru/photo/3c77757c-4033-11ea-9f38-fa163e074e61_660.jpg Нур Феттахоглу Фото: eclipsnf/instagram.com

39-летняя Нур Феттахоглу, которая сыграла в популярном турецком сериале роль наложницы султана Сулеймана — Махидевран, опубликовала в Instagram трогательное семейное фото и призналась в чувствах к избраннику.

Звезда «Великолепного века» на снимке вместе с супругом Левентом Везироглу держат на руках трёхлетнюю малышку Элису Гюзин и целуют её в обе щеки.

В комментариях к фото Нур написала о том, как любит свою вторую половинку и «свою частичку».

Что такое любовь? Её порождают дружба и доброта. Это путь к счастью. Моя любовь, моя частичка и спутник! Самое дорогое, — подписала снимок актриса.

Этот брак стал для Нур Феттахоглу вторым. Первый избранник актрисы сделал ей предложение в 2008 году, но спустя три года они развелись. Детей у пары не было. Через два года Нур встретила бизнесмена Левента Везироглу и решилась на второе замужество.

В жизни пары не всё было гладко. В 2015 году актриса приняла решение оставить Левента, но через несколько месяцев снова воссоединилась с мужем. Вскоре после примирения Нур и Левент стали родителями. В их семье появилась Элиса Гюзин, которую родители просто обожают.

Как писал NEWS.ru, ранее о своей семейной жизни рассказала жена народного артиста России Дмитрия Харатьяна Марина Майко.