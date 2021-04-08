Актриса из сериала «Мухтар» ушла из жизни в 45 лет

Белорусская актриса театра и кино, певица Белла Шпинер скончалась на 46-м году жизни. О её смерти сообщил театральный критик Дмитрий Ермолович-Дащинский.
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Шпинер родилась в 1976 году в Могилёвской области. Служила в Минском ТЮЗе, а также в Республиканском театре белорусской драматургии. Кроме этого, она была вокалисткой группы «Дилижанс-jazz».
В 2007 году актриса дебютировала в сериале «Операция „Супермаркет“». Широкой аудитории Шпинер известна по таким телесериалам, как «Мухтар. Новый след», «Журов-2» и «Вольф Мессинг: Видевший сквозь время».
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