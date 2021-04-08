Актриса из сериала «Мухтар» ушла из жизни в 45 лет

https://static.news.ru/photo/171e4766-988d-11eb-9919-96000091f725_660.jpg Белла Шпинер Фото: facebook.com/people/Дмитрий-Ермолович-Дащинский

Белорусская актриса театра и кино, певица Белла Шпинер скончалась на 46-м году жизни. О её смерти сообщил театральный критик Дмитрий Ермолович-Дащинский.

Он не стал уточнять причину. Однако известно, что актриса боролась с онкологическим заболеванием.

Шпинер родилась в 1976 году в Могилёвской области. Служила в Минском ТЮЗе, а также в Республиканском театре белорусской драматургии. Кроме этого, она была вокалисткой группы «Дилижанс-jazz».

В 2007 году актриса дебютировала в сериале «Операция „Супермаркет“». Широкой аудитории Шпинер известна по таким телесериалам, как «Мухтар. Новый след», «Журов-2» и «Вольф Мессинг: Видевший сквозь время».

Ранее в Москве, как писал NEWS.ru, в возрасте 55 лет после продолжительной болезни умерла народная артистка РФ, актриса Малого театра Ольга Пашкова.