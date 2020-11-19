Актриса из «50 оттенков серого» инвестировала в секс-игрушки

Американская актриса Дакота Джонсон стала креативным директором и инвестором бренда Maude, получившего популярность благодаря своим девайсам для секса и органическим презервативам.
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Каждый человек должен иметь доступ к качественным сексуальным товарам независимо от пола, возраста или ориентации, — заявила она.
Актриса отметила, что, по её мнению, секс — самое интимное, что может происходить между двумя людьми. Именно поэтому, как считает Джонсон, к нему надо подходить без стыда и осуждения.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Дакота Джонсон снимется в триллере своей коллеги Оливии Уайлд, известной по сериалу «Доктор Хаус» и фильму «Дело Ричарда Джуэлла».