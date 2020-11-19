Актриса из «50 оттенков серого» инвестировала в секс-игрушки

https://static.news.ru/photo/c458a2c8-2a74-11eb-8bb6-fa163e074e61_660.jpg Ева Гойкочеа и Дакота Джонсон Фото: dakotajohnson/instagam.com

Американская актриса Дакота Джонсон стала креативным директором и инвестором бренда Maude, получившего популярность благодаря своим девайсам для секса и органическим презервативам.

Об этом сообщает Vodue. По его данным, актриса, получившая широкую известность по роли Анестейши Стил в фильме «50 оттенков серого» и двух сиквелах, считает, что общество наконец изменило своё отношение к этой теме. По словам Джонсон, сексуальное благополучие является одним из основных прав человека.

Каждый человек должен иметь доступ к качественным сексуальным товарам независимо от пола, возраста или ориентации, — заявила она.

Актриса отметила, что, по её мнению, секс — самое интимное, что может происходить между двумя людьми. Именно поэтому, как считает Джонсон, к нему надо подходить без стыда и осуждения.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Дакота Джонсон снимется в триллере своей коллеги Оливии Уайлд, известной по сериалу «Доктор Хаус» и фильму «Дело Ричарда Джуэлла».