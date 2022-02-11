Актриса Ирина Розанова матом прокомментировала смерть Евгении Брик

Народная артистка России Ирина Розанова заявила NEWS.ru, что её «огорошила» новость о смерти 40-летней актрисы Евгении Брик, с которой она снималась в сериалах «Садовое кольцо» и «Одесса». Она отметила талант, отзывчивость и трудолюбие коллеги. По словам Розановой, Брик не была «женой режиссёра» в том смысле, что добилась успеха в профессии не за счёт брака с Валерием Тодоровским, а благодаря собственным усилиям. Актриса назвала большой несправедливостью уход Брик в столь молодом возрасте и на эмоциях с использованием мата прокомментировала её смерть.

Мы все в шоке. Я сегодня открыла Facebook в девять утра, и сразу меня огорошило. Я знала Женечку, когда она была ещё студенткой. Сейчас созванивались с режиссёром Лёшей Смирновым, который снимал «Садовое кольцо», — Лёшка плачет, — поделилась Ирина Розанова.

Она отметила, что «Женька не была „женой режиссера“», а добилась успеха в профессии прежде всего благодаря собственному трудолюбию. Ирина Розанова назвала Евгению Брик «честной труженицей, умной девочкой с большим сердечком, которого хватало на всех».

Когда уходит наша старая гвардия, все говорят «жалко Куравлёва». Конечно, жалко, уходит поколение, и мы это понимаем. Но когда уходят дети — молодая, потрясающая, талантливая девочка, тут никаких слов нет, — призналась народная артистка России.

Розанова рассказала, что пыталась связаться с семьёй Брик и выразить им соболезнования, но никто пока не взял трубку. Она пожелала «недюжинных сил» мужу покойной актрисы кинорежиссёру Валерию Тодоровскому, их общей дочери Зое, сестре Лере и матери.

Конечно, никто трубку не берёт, телефоны отключили. Да что им слова все наши? Просто бессмысленны. Я не представляю Валеру без Жени. За что её забрали небеса? Не знаю. Некоторые вещи невозможно объяснить. Те, кто читает мои слова сейчас, я вам хочу сказать: держитесь! Берегите близких! Здоровье — самое главное, остальное — ерунда (актриса произнесла непечатное слово. — NEWS.ru). Можете так и написать: Розанова выматерилась. Я трясусь целый день, я просто в шоке, — заключила Розанова.

Ранее народный артист РСФСР, актёр театра «Ленком Марка Захарова» Александр Збруев в беседе с NEWS.ru признался, что считает трагедией смерть своей ученицы актрисы Евгении Брик на 41-м году жизни. По словам Збруева, звезда фильмов «Стиляги» и «Оттепель» сочетала в себе внешнюю и душевную красоту и обладала невероятным талантом, выделявшим её на курсе в ГИТИСе.

Режиссёр Олег Асадулин, друг Евгении Брик, рассказал NEWS.ru о последних годах её жизни. Он признался, что страдавшей от долгой болезни артистке было тяжело работать. За полтора года до смерти Асадулин предложил Евгении Брик сняться в его новом проекте, но та отказалась, предпочтя посвятить отведённое ей время воспитанию дочери Зои.

По информации СМИ, причиной смерти Евгении Брик, наступившей 10 февраля, стало онкологическое заболевание. Когда именно актрисе поставили этот диагноз, пока неизвестно.

Источник из окружения мужа артистки Валерия Тодоровского, знакомый с ситуацией, рассказал NEWS.ru, что болезнь Евгении Брик «скрывали до последнего». Он подчеркнул, что после смерти супруги в Лос-Анджелесе Тодоровский до сих пор не выходит на связь.