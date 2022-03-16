Актриса Фанни Ардан рассказала, какая свобода приходит с возрастом

В зрелом возрасте приходит свобода быть собой настоящей, заявила французская актриса Фанни Ардан в разговоре с изданием argumenti.ru. Она отметила, что для неё старение — лишь неизбежность, которой нечего бояться.

Мне всё равно, что обо мне говорят. У меня полностью отсутствуют страхи и комплексы. Почему многие женщины боятся стареть? Это неизбежный процесс. Согласитесь, глупо бояться неизбежного. В зрелом возрасте есть свои прелести. Например, свобода! Мне уже не страшно быть естественной и настоящей. Да, дамы за, например, пятьдесят уже утратили свою свежесть, но они же не потеряли сексуальности, — сказала Ардан.

Она добавила, что счастлива каждый день, может и побаловать себя вином, и надеть короткую юбку, и рассмеяться во весь голос. Ардан уверена, что её уже никто не может осудить, она не в том возрасте, чтобы думать о чужом мнении.

Актриса известна по работе с режиссёром Франсуа Трюффо, одним из основоположников французской новой волны. Она снялась в его фильме «Соседка». Последняя на данный момент работа Ардан — картина «Прекрасная эпоха».

Ранее была анонсирована поездка Фанни Ардан на кинофорум в Санкт-Петербург. Актриса представляла документальную ленту режиссёра Тома Вольфа «Мария до Каллас».