В воскресенье, 15 декабря, в своём доме на территории Парижа скончалась французская актриса датского происхождения Анна Карина. Ей было 79 лет.
Информацию о смерти актрисы в разговоре с журналистами сообщил её агент.
Он подчеркнул, что актриса долгое время страдала от тяжёлого заболевания — у неё был рак,
Анна Карина снялась во многих фильмах Жан-Люка Годара, Лукино Висконти и других режиссёров. В 1961 году получила премию «Серебряный медведь» Берлинского кинофестиваля за лучшую женскую роль в фильме «Женщина есть женщина» Годара.
Ранее NEWS.ru писал, что основатель популярной советской передачи для детей «Радионяня» Елена Лебедева скончалась во вторник, 10 декабря.
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