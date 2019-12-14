https://static.news.ru/photo/be0cb946-1f1b-11ea-bf79-fa163e074e61_660.jpg Анна Карина Фото: pa9/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В воскресенье, 15 декабря, в своём доме на территории Парижа скончалась французская актриса датского происхождения Анна Карина. Ей было 79 лет.

Информацию о смерти актрисы в разговоре с журналистами сообщил её агент.

Он подчеркнул, что актриса долгое время страдала от тяжёлого заболевания — у неё был рак, передаёт AFP.

Анна Карина снялась во многих фильмах Жан-Люка Годара, Лукино Висконти и других режиссёров. В 1961 году получила премию «Серебряный медведь» Берлинского кинофестиваля за лучшую женскую роль в фильме «Женщина есть женщина» Годара.

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