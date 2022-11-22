Актриса Акатова рассказала о боязни оружия после инцидента с Болдуином

Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Анастасия Акатова

Актриса Анастасия Акатова рассказала, что стала бояться оружия на съемках после инцидента с американским актером Алеком Болдуином, когда тот во время съемок фильма случайно застрелил оператора из реквизитного пистолета. Из-за этого случая Акатова, если видит на съемочной площадке оружие, все время уточняет, заряжено ли оно, сообщает «Слово и Дело».

Очень страшно, когда есть оружие в кадре. Я все время спрашивала: «Пистолет настоящий? Он не заряжен?» После истории с Алеком Болдуином всегда теперь уточняю, — рассказала актриса.

Акатова уточнила, что несмотря на боязнь оружия в кадре она с удовольствием снимается в экстремальных сценах.

Трагедия произошла в октябре 2021 года. Во время репетиции эпизода фильма «Ржавчина» Болдуин выстрелил из пистолета, который оказался заряжен боевыми патронами. В результате погибла оператор Галина Хатчинс, а режиссер Джоэл Соуза получил серьезные ранения.

12 ноября актер подал в суд на нескольких человек, участвовавших в съемках вестерна. В иске артист обвинил коллег в халатности, которая привела к трагедии. В своих обвинениях актер ссылается на выявленные ФБР и полицией улики.