Актеру Ивану Краско провели экстренную операцию

Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости

Иван Краско

Актеру Ивану Краско провели экстренную операцию после перенесенного инсульта, сообщил источник «Известий». В настоящее время он находится в реанимации под контролем медиков НМИЦ имени Владимира Алмазова в Санкт-Петербурге.

По предварительным данным, у Краско проявились неблагоприятные последствия перенесенного ранее инсульта.

О госпитализации 92-летнего артиста 13 июля сообщила его помощница Дарья. По ее словам, Краско доставили в Национальный медицинский исследовательский центр им. В. А. Алмазова в Санкт-Петербурге с подозрением на инсульт.

6 января 2023 года Краско доставили в Елизаветинскую больницу с подтвердившимся подозрением на инсульт. 19 января артиста выписали. Его директор Вячеслав Смородинов рассказал, что актер «рвался на сцену». До этого, в начале декабря прошлого года, артист был в плановом порядке госпитализирован в Мариинскую больницу в Санкт-Петербурге для профилактики.

Краско начал актерскую карьеру в 1961 году. Он снимался в таких фильмах, как «Обыкновенная история» (1983), «Лед» (2013), а также сыграл Гэндальфа в фильме «Сказочное путешествие мистера Бильбо Беггинса» в 1985 году. В 2018-м актер был удостоен премии «Золотая маска» за выдающийся вклад в развитие театрального искусства.