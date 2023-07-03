Актера фильма «28 панфиловцев» осудили за пьяную драку с полицейским Актера «28 панфиловцев» Падерина приговорили к двум годам условно за драку с полицейским

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

Актер Антон Падерин

Актер Антон Падерин, участвовавший в съемках таких фильмов, как «Ржев», «Танки» и «28 панфиловцев», приговорен к двум годам условного срока за драку с полицейским, передает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Инцидент произошел 17 апреля в аэропорту Пулково. Мужчина привлек внимание тем, что был в состоянии сильного опьянения. Падерин отдыхал в шумной компании возле ресторана «Бургер Кинг». Актер отказывался проходить в комнату досмотра, из-за чего полицейскому пришлось применить силу.

Падерин, находясь в помещении аэропорта Пулково в состоянии алкогольного опьянения, в ответ на правомерные действия инспектора ЛО МВД России, действуя умышленно, незаконно, руководствуясь внезапно возникшим неприязненным отношением к инспектору С. в связи с исполнением им своих должностных обязанностей, не менее одного раза толкнул своим туловищем и левой рукой С., от чего последний ударился правой рукой о продольный металлический поручень близлежащего стеклянного ограждения, получив вывих плеча, что повлекло за собой длительное расстройство здоровья, — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что при задержании актер негативно высказывался в адрес системы МВД. В течение месяца Падерин должен встать на учет в спецорган, осуществляющий исправление осужденного, по месту жительства. Также ему запрещено менять постоянное место жительства без соответствующего уведомления.

В мае в Челябинской области пьяный мужчина напал с ножом на сотрудника Госнаркоконтроля. Дебошир достал нож и ударил им полицейского по голове, в ответ на это работник полиции открыл огонь из травматического пистолета.